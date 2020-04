Wie und mit was hältst du die Coronakrise persönlich durch?

Wie ich in meinem Song «Heb dure!» singe, hilft mir vor allem Musik. Ob ich sie nun für mich selber mache oder jeden Donnerstag im Format «DoDonnerstag» für meine Fans über Youtube ausstrahle, ist egal. Melodien waren schon immer mein Schutzschild gegen schlechte Vibes. Momentan verschreibe ich mir jeden Tag eine gute Dosis «Reggae against the virus».