«Menschen, die im ÖV zu laut telefonieren, regen mich auf»

Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Dass ich einen Rahmen schaffe, in dem sich Menschen wohlfühlen und öffnen können. Das hat mir jemand bei einem meiner Auftritts- und Kommunikationstrainings gesagt. Auch von den «Happy Day»-Zuschauerinnen und -Zuschauern erhalte ich oft herzliche Rückmeldungen. Es ist schön, wie positiv mir die Menschen begegnen.