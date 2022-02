Meta Hiltebrand und Partner Tom – ihr Liebesrezept

In der Wohnung von Meta Hiltebrand (38) in einem Mehrfamilienhaus in Zürich Altstetten duftet es nach frischen Lilien und Geschmortem. Sie werkelt in der Küche – es gibt Pouletschenkel mit Champignons, Kartoffeln, Rosmarin und Zitrone aus dem Ofen, dazu grüne Spargeln mit Vinaigrette. Ihr Partner Tom Guldimann (39) deckt den Tisch, den er aus seiner alten Wohnung im Aargau mitgebracht hat, und öffnet eine Flasche Roten Ribera del Duero. «Wir kochen etwa gleich oft, Tom ist der bessere Bäcker», schwärmt sie.