Star-Regisseur tritt vor die Kamera

Während sie Steiner in der Galerie Gmurzynska inszenierte, hat ihn Spörri, der an der Schule für Kunst und Design (F+F) studiert, vor die Credit Suisse gestellt. Zur Vorbereitung auf das Shooting las er Interviews. «Ich wusste, dass Michi ein cooler Typ ist – aber seine Energie haute mich um.» Die Werke der beiden Talente sind an der Ausstellung in Zürich zu sehen. «Es ist toll, einen Promi im Portfolio zu haben», so Jeffrey.