«Hand ufs Herz mit Burki's» – Sport

Michèle lässt Manu Burkart schwitzen

Zwischen dem Ehepaar Burkart geht es in allen Bereichen kompetitiv zu und her – so auch beim Thema Sport. Wenn Michèle und Manu so sportlich und schnell wären wie ihre Mundwerke, wären sie wohl beide mehrfache Olympiasieger. Aber eben ...