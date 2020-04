Michelle Gisin vermisst ihren Freund Luca De Aliprandini

Dieses Jahr aber ist alles anders. «Ich fiel kurzfristig in ein dunkles Loch», gibt Michelle Gisin zu. Denn: Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise haben der 26-Jährigen und ihrem Freund einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Michelle Gisin ist zurzeit in Engelberg bei ihrer Familie. Luca De Aliprandini im gemeinsamen Haus am Gardasee. «Auch wenn ich nur von meinem Daheim in der Schweiz in mein zweites Zuhause reisen und dort in Quarantäne bleiben würde, darf ich nicht nach Italien.»