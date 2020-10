Michelle Hunziker feiert einen ganz besonderen Tag

Die Zahl Sieben spielte am Samstag bei Michelle Hunziker eine ganz besondere Rolle: Die Tochter der Moderatorin, Sole, feierte ihren 7. Geburtstag. Ihre Mutter, Ineke Hunziker, wurde an diesem Tag 77 Jahre alt, «und ich wurde 1977 geboren», freut sich die Schweizerin gleich selber auf Facebook. Und als ob das noch nicht genug wäre, war am 10. Oktober auch gleich noch Hochzeitstag von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi.