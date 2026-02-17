Michelle Hunziker geniesst Ferien auf den Malediven

Preise bis zu 5000 Franken pro Nacht

Die Preise im Diamonds Thudufushi sind happig: Eine Nacht in einem Strandbungalow startet bei etwa 1450 Franken, eine Wasser-Villa mit einem Schlafzimmer kostet rund 2500 Franken. Das Highlight des Resorts: die Wasser-Villa mit zwei Schlafzimmern und privatem Pool für mindestens vier Personen – zum stolzen Preis von 5000 Franken pro Nacht (je nach Saison). Ob Hunziker jene Villa für sich und ihre Familie reserviert hat, ist nicht bekannt.