Michelle Hunziker macht ihre Fans hässig

Ihre Insel-Ferien zelebriert Belle Michelle genüsslich auf Instagram und lässt ihre 5,2 Millionen Follower daran teilhaben, wie sie sich im luftigen Sommerkleid aufs Abendessen freut, ihren Super-Body am Strand spazieren führt und ihre Füsse in den weissen Sand steckt. Doch nicht bei allen kommt so viel Dolce Vita gut an. Besonders nicht in diesen schwierigen Zeiten.