Michelle Hunziker offenbart ihre Gefühle nach der Trennung

Das Video lässt spekulieren, ob sie die Trennung doch nicht so leicht verkraftet, wie es auf ihren fröhlichen Bildern den Anschein macht. Nach zehn Jahren Beziehung wäre das aber auch kein Wunder. Auch bei der sonst so fröhlichen Michelle Hunziker scheint nicht immer die Sonne, auch sie ist manchmal traurig oder verzweifelt. Und das ist okay, solange man sich danach wieder fängt und nach vorne blickt, scheint sie uns mit dem Video sagen zu wollen. Aber jetzt steht erst einmal ein Freudentag an und Michelle kann sich auf ihren 45. Geburtstag am kommenden Montag freuen.