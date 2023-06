Michelle Hunziker spielt Baywatch auf dem Jungfraujoch

Aber warum sollte man sich so etwas antun? Die Erklärung gibt Belle Michelle direkt in ihrem Instagram-Post: «Ich wollte schon immer mal den Nervenkitzel erleben, der sich einstellt, wenn ich mir in grosser Höhe bei -6 Grad die Finger abfriere.» Sie schreibt «le ciapet» statt Finger, und meint damit wohl auch ihre Arme, Beine, ihren Po und sämtliche andere Körperteile. Mit dem Begriff spielt sie wohl auf ihren Youtube-Kanal «Iron Ciapet» an, auf dem sie Fitnessübungen präsentiert.