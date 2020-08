Michelle Hunziker sorgt mit Foto für Aufregung

Am Sonntag postete sie erneut ein Bild von sich auf dem Felsen und schrieb dazu, dass sie sich absolut in gutem Glauben, als sie mit einer lokalen Person vom Meer her kamen, die ihnen Anweisungen gab, alle an die Regeln gehalten hätten, indem sie hinter dem Zaun geblieben seien, der klar einen abgesperrten Bereich der «Scala dei Turchi» begrenze. Erst jetzt habe sie erfahren, dass das gesamte Gebiet wegen Erdrutschgefahr nicht betreten werden dürfe. «Vom Meer her kommend gibt es keine sichtbaren Anzeichen für das Verbot.»