Michelle Hunziker spricht über ihr Liebesleben

In gewohnt bester Laune trat Michelle Hunziker (45) am Sonntagabend auf den roten Teppich in Berlin, um mit ihren Comdey-Kollegen Miachel «Bully» Herbig, Christoph Maria Herbst und Axel Stein die dritte Staffel von «LOL: Last One Laughing» dem Publikum zu präsentieren. Der eigentlich fröhliche Anlass wurde von einer traurigen Absenz überschattet: Ein wichtiger Teil vom «LOL»-Team war nicht vor Ort. Mirco Nontschew verstarb im Dezember 2021 nach Abschluss der Dreharbeiten im Alter von 52 Jahren überraschend eines natürlichen Todes, wie sein Manager Bertram Riedel jetzt bekannt gab.