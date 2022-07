Die Entwarnung gleich vorab: Nein, Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) sind nicht wieder ein Paar. Weder nach dem Kuss in Hunzikers Show «Michelle Impossible», noch nach ihrem aktuellen Auftritt in Eros' neuem Musikvideo zu seiner Single «Ama». Der Schmatzer in ihrer TV-Sendung sei ein «brüderlicher Kuss» gewesen und die Tanzeinlage im Clip zum Song wohl einfach ein Freundschaftsdienst. Denn Eros und Michelle fühlen sich noch immer sehr verbunden, so die Moderatorin. Natürlich auch durch ihre gemeinsame Tochter Aurora Ramazzotti (25), die ebenfalls an der Seite ihrer Eltern durch das Video tanzt.