Lustig nur vor der Kamera

Michelle Hunziker trotzt in Mailand dem Coronavirus

«The Show must go on» – das scheint das Motto von Michelle Hunziker zu sein. Die Moderatorin lebt und arbeitet in Mailand und damit im Epizentrum des Coronavirus. Während sie vor der Kamera weiterhin die Strahlefrau, schlägt sie dahinter nachdenkliche Töne an.