Michelle Hunziker will Glückwünsche auf Vietnamesisch

Gesagt, getan: Tatsächlich treffen heute zahlreiche Glückwünsche auf Vietnamesisch ein, die Michelle Hunziker auch fleissig in ihren Instagram-Storys teilt, nebst zahlreichen anderen Glückwünschen. Und der Geburtstag ist noch nicht vorbei: Wer also auch einmal in den Insta-Storys von Michelle Hunziker auftauchen möchte – jetzt wäre die perfekte Gelegenheit dazu!