Michelle Hunzikers neue Show wird abgesetzt

Von Beginn an stand die Sendung unter keinem guten Stern. Für «Pretty in Plüsch» hagelte es schon Kritik. Zuschauer verstehen das Konzept der Show nicht und finden es verwirrend, wie ein Blick in die sozialen Medien zeigt. Auch das Branchenblatt «DWDL» bezeichnete die Sendung als «völligen Fehlstart». Da schafften es auch Stars wie Jürgen Drews, 75, Ingolf Lück, 62 oder Ex-Spice-Girl Melanie C, 46, die mit den Puppen performten, nicht, mehr als eine Million Zuschauer vor die Bildschirme zu locken.