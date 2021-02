Viel Zeit haben die beiden nicht, um das Heimkommen am Gardasee zu geniessen: Der Weltcup ruft. Doch die Zufriedenheit wird noch eine Weile anhalten im Hause Gisin/De Aliprandini. Auch Michelles Enttäuschung über das Ausscheiden in Riesenslalom und Slalom hält sich in der Endabrechnung in Grenzen. «Manchmal ist es ein Tag für dich, manchmal nicht. Ich konnte schon solche enormen Momente in meiner Karriere erleben, und ich bin glücklich, dass das nun ein Tag für Luca ist.»