Miss Helvetia bleibt bei der Stange

Seit mittlerweile 17 Jahren lebt Miss Helvetia von ihrer Musik. Der Kindheitstraum, irgendwann als Balletttänzerin in einem Opernhaus zu brillieren, hat sich für sie ebenfalls erfüllt – zwar nicht als Primaballerina, dafür als Kathi in der Operette «Im weissen Rössl» im Opernhaus Lausanne sowie an der berühmten Opéra de Marseille. «Mich zeichnet aus, dass ich bis heute wie ein Kind träume. Nur so kann ich mein Publikum überraschen.» Das tut sie aktuell mit neuem Album und Tour: «Volksmusig on the Rocks». Miss Helvetia schlägt neue Töne an.