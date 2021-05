Als Sie 16 waren: Wie sah Ihr Zimmer aus?

Ein grünes Flohmarkt-Pult stand drin. Darauf war eine alte Munitionskiste, in der eine Ratte gewohnt hat. Sie durfte sich frei bewegen. In einer Ecke stand eine funktionierende Guillotine, die ich im Werkunterricht gebaut hatte. Und mitten im Zimmer stand ein Sarg. Darin habe ich geschlafen. Dazwischen lagen überall Comics und Schallplatten rum. Wohlgemerkt: In einem Sarg zu schlafen, ist extrem unbequem, egal, was Bestatter sagen.