Die Umwelt- und Energieministerin hat sich im vergangenen Jahr mehrmals mit den Klimaaktivistinnen getroffen. Am WEF wird dafür aber kaum Zeit bleiben. «In Davos ist es mir vor allem wichtig, das Thema Klimawandel bei den Wirtschafts- und Politführer aufs Tapet zu bringen», sagt Sommaruga. So spreche sie etwa morgen Dienstag an einer Veranstaltung des WWF zum Thema Biodiversität und auch in ihrer Eröffnungsrede werde sie das Thema stark in den Vordergrund stellen. «Aber auch hinter den Kulissen, bei den bilateralen Treffen gebe ich dem Klima grosses Gewicht.»