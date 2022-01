Nicht nur beim SRF läuft es für Fabienne Bamert rund. Die «Samschtig-Jass»-Moderatorin hat auch in der Liebe gute Karten. Mit ihrem Verlobten Mario Gyr steckt sie mitten in der Hochzeitsplanung. Von welcher Location die 34-Jährige träumt, wie ihr Kleid aussehen soll und was die Schicksalsschläge in ihrem Leben sie gelehrt haben, verrät Fabienne Bamert im SI.Talk.

Sina Albisetti