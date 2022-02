Hier wird Ignazio Cassis, 60, wie ein Superstar empfangen. In Nigers Hauptstadt Niamey warten die Menschen mit einem roten Teppich vor dem Bundesratsjet. In traditionellen Kleidern und mit lauter Trommelmusik feiern sie die Ankunft des hohen Gastes aus der Schweiz. Am Flughafen und in der Stadt hängen riesige Poster mit Cassis’ Porträt. «Ich bin fast ohnmächtig geworden, als ich die Plakate gesehen habe», sagt er und lacht. «Als Aussenminister bin ich mich einiges gewohnt. Aber als Bundespräsident nimmt das alles zu.