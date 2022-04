Mit ihrem Oldi rockt Zoe Scarlett alles

Sie liebt den Stil der 1950er Jahre, egal ob modisch am Leib oder als fahrbaren Untersatz unterm Hintern. Zoe Scarlett, 37, Pinup-Girl und Burlesque-Tänzerin bekam das Faible für die Retro-Zeit bereits in die Wiege gelegt. «Schon von Kindesbeinen an bin ich durch meine Eltern mit diesem Lebensstil aufgewachsen.» Mit 20 sass sie zeitweise bereits am Steuer eines Chevys. Von dem Oldi trennte sich jedoch irgendwann. Doch die Sehnsucht blieb.