Doch kaum eine Show beeinflusste ihn als Musiker so sehr, wie die SRF-Sendung «100% Schweizer Musik – Paola & Friends». 2018 wagte er sich erstmals an einen deutschen Song und interpretierte «Blue Bayou» von Schlagersängerin Paola Felix, 70, neu und verlieh ihm einen eigenen Stempel. Mit seiner Ausführung des Hits begeisterte Hänni nicht nur seine Fans sondern auch Felix selbst: «Luca Hänni hat in dieser Sendung (mein) ‹Blue Bayou› gesungen. Seine Interpretation war der Hammer! Unvergesslich.»