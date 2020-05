Model Ronja Furrer fürchtet um ihre Karriere

Sie muss es wissen: Seit zehn Jahren befindet sich ihr Lebensmittelpunkt in New York, das sie als «grossartige Stadt» bezeichnet. Dennoch hat sie die Schattenseiten der Mega-Metropole kennengelernt. «Die Leute meinen oft, alle in New York wohnten total cool und chic. Das Gegenteil ist der Fall.» Ein winziges Apartment sei doppelt so teuer wie in der Schweiz – und bei weitem nicht so schön und komfortabel. «In einem winzigen Studio wird die Ausgangssperre gleich nochmals härter.»