Moderatorin Alexandra Maurer sitzt in London fest

«Was für eine Kehrtwende», schreibt Alexandra Maurer auf Instagram. Am Freitag moderierte die 38-Jährige noch das Finale von «The Masked Singer». Kurz darauf machte sie sich auf den Weg in ihre Wahlheimat London, zu ihrem Verlobten Greg und ihrer Tochter Amélie, 2. Der Plan: Die Familie abholen und dann nach Zürich oder Dublin weiter, also in ihre Heimat oder in jene von Greg Sadlier.