Hanspeter Herger, der Leiter Technik und Betriebe der Gotthard Raststätte nimmt Mona Vetsch in Empfang. «Du wirst drei Tage bei uns mithelfen und überall anpacken, wo es klemmt», sagt er. Die erste Aufgabe wartet auf der Toilette, einer der meist frequentierten Orte der Raststätte, bis zu 8000 Menschen besuchen das nicht so stille Örtchen pro Tag. 23 WCs, 10 Pisssoirs und zwei Duschen wollen geputzt werden und unter der fachkundigen Anleitung von Sarra Bouraoui nimmt Mona Vetsch den Putzlappen und die Bürste in der Hand und beginnt Schüsseln zu schrubben. Dabei sagt sie, was viele denken. «Sarra, du hast einen Job, den niemand machen will.» Die Antwort der Reinigungskraft: «WCs zu putzen ist eine Arbeit, wie andere auch.» Sie weiss, wovon sie spricht – bereits seit zehn Jahren macht sie diesen Job auf der Gotthard Raststätte. Ihre Arbeit werde von den Reisenden geschätzt und sie erfahre viel Respekt, sagt sie.