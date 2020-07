Musiker Dodo bringt die Alpen zum Glühen

Den ursprünglichen Plan musste Dodo über Bord werfen, sein Container schien gestrandet. Doch nach dem Motto seiner neuen Single «Türe gaht uf» gehts nun am 18. Juli «statt auf die Weltmeere ins Wolkenmeer der Schweizer Alpen». Vier Pässe stehen an, auf dreien lässt er das «Ministry of Good ­Vibes» nieder, um auch mit Gästen an neuen Songs zu arbeiten.