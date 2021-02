Noch am späten Abend empfangen ihn auf dem Flughafen Basel-Mulhouse seine Davis-Cup-Kollegen samt Captain Jakob Hlasek – mit einer Flasche Champagner bringen sie ihm ein Ständchen. «Was sie gesungen haben, hab ich nicht mitbekommen», erinnert sich Federer später einmal. Doch es war eine freudige Überraschung mehr an diesem Tag.» Er übernachtet bei den Eltern in Münchenstein (BL), tags darauf zieht er ins Swissôtel in Basel um. «Ich wollte so schnell wie möglich bei meinem Team sein.» Am darauf folgenden Wochenende führt Federer die Schweiz in der ersten Runde des David Cups mit zwei Einzel-Erfolgen zum Sieg über die USA.