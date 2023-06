Tipps vom Idol Martina Hingis

Ihr grosses Vorbild ist Martina Hingis. «Niemand spielt besseres Tennis als sie! Bei ihr sieht man die Freude am Spielen - und am Gewinnen!», findet die 17-Jährige. Und von ihrem Idol bekam sie bereits als Kind regelmässig Tipps, als sie bei Martinas Mutter trainierte. Das Training und ihr Talent und Ehrgeiz haben sich bisher ausgezahlt und während sie Anfang des Jahres noch auf Nummer 415 der Weltrangliste stand, rückte sie laut «20 Minuten» nun sogar in die Top 180 vor. Das Ziel der Feusisbergerin ist es, einmal auf den Centre Courts an den Grand Slams zu spielen.