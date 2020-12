«Nach zwei Stunden stillen konnte ich nicht mehr»

Mit den Worten «Love of our Life» heissen die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin Sara Leutenegger, 26, und der Ex-Bachelor Lorenzo Leutenegger, 36, vor rund zwei Monaten ihren Sohn willkommen. Der kleine Lio sei ein «Anfänger-Baby» und dennoch mischt er das Leben der beiden mächtig auf, wie Sara im SI.Talk offenbart.