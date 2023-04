Zuhause bei der Baronin

Baronin Nadine de Rothschild empfängt in ihrem charmanten Haus in Jussy in der Nähe von Genf. Es ist eine Oase der Ruhe – mit einem Garten, so weit das Auge reicht. «Ich habe es in fünf Minuten gekauft. Die Möbel habe ich bei Ikea gefunden», erzählt sie. Die 90-Jährige hat einen festen Händedruck und einen wachen Geist. In ihrem Wohnzimmer mit Bibliothek erinnern Fotos an die Männer ihres Lebens: Edmond, ihren Mann, und Benjamin, ihren einzigen Sohn.