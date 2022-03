Natallia Hersche ist wieder frei – was nun?

Am Morgen des 18. Februar wird Natallia Hersche in der Zelle geweckt. Sie soll ihre Sachen packen. Am gleichen Abend landet sie in Zürich. Sie ist frei. Müde tritt sie am Flughafen vor die wartenden Medienleute. «Grüezi», sagt sie mit einem Lächeln – und dann leise: «Ich wäre gern noch zum Coiffeur gegangen.» Was den Ausschlag für die Freilassung gegeben hat, ist nicht klar. Einen Deal habe es nicht gegeben, betont das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Eine Rolle spielte vielleicht, dass die Schweiz kurz vor der Freilassung wieder eine Botschafterin nach Belarus entsandte.