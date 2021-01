Nati-Fussballer Silvan Widmer im Baby-Glück

Mit einem verliebten Lächeln schaut Silvan Widmer auf seine neugeborene Tochter, stupst sie am Baby-Näschen und kann seinen Stolz kaum verbergen: Der Schweizer Nati-Kicker ist zum zweiten Mal Papa geworden. Am 5. Januar war es so weit, verrät der FCB-Spieler und teilt das erste Papa-Tochter-Bild auf Instagram.