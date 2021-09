Zu Besuch in Bergamo

Nati-Star Remo Freuler gibt Gas auf allen Ebenen

Er fühlt sich pudelwohl in Italien – und in der Schweizer Nati. Bevor die alte und die neue Heimat von Remo Freuler in der WM-Quali aufeinandertreffen, spricht er über die italienische Fussballbegeisterung, Murat Yakin und die schwere Corona-Zeit in Bergamo.