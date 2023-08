"Nein, traurig bin ich nicht"

Wir treffen Philipp Fankhauser an einem heissen Samstag im Juli im sanktgallischen Walenstadt am See. Gleich gibt er hier sein vorerst letztes Konzert, ehe er in Behandlung geht und für ein gutes halbes Jahr von der Bühne verschwinden wird. Er trägt ein weisses Hemd mit einem kleinen «Chriesi»-Flecken drauf. «Ist vorhin beim Schnouse passiert», erklärt er und lacht verschmitzt. Er sitzt in einer Runde von anderen Musikern, die ebenfalls an dem Open Air auftreten werden. Die jungen Kollegen bleiben sitzen, während sie den Besuchern die Hand zum Gruss reichen. «Die halten sich für Rockstars», wird Philipp Fankhauser später sagen und sich ärgern. «Mein Vater hätte mir für eine solche Respektlosigkeit eine geklebt.» Er steht auf. Bis zum Beginn seines Konzerts bleiben noch knapp zwei Stunden. Die Sonne brennt. Wir wollen in einer Gartenbeiz backstage einen Coupe essen und ein bisschen reden. Mit Philipp ist man schnell per du. Er ist unkompliziert, warmherzig. Und direkt.