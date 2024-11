Mit dem Auftritt an der Royal Variety Performance reiht sich Nemo in eine Reihe grosser Namen ein: Zu den bisherigen Acts gehören Grössen wie Marlene Dietrich (†90) im Jahr 1963, Nana Mouskouri (90) im Jahr 1986, Kylie Minogue (56) 1989 und Robbie Williams (50) in den Jahren 2012, 2013, 2016 und 2019. Lady Gaga (38) war in den Jahren 2009 und 2016, Ed Sheeran (33) 2014 und 2021 und Cher (78) in den Jahren 2001 und 2023 dabei.