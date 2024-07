Ein weiteres Foto zeigt den Traubogen, die Blumendekoration, Schleier, Schmuck und Schuhe der Braut und Ella Mettler im Morgenmantel, wie sie im Hotelzimmer darauf wartet, sich für die Trauung parat zu machen. In einem Video, welches sie auf Social Media postete, zeigt Ella Mettler dann noch einmal die Highlights dieses romantischen Tages. «Der magischste Tag unseres Lebens. Wir haben noch nie so viel Freude und Dankbarkeit empfunden», schreibt Ella Mettler auf Instagram. « In diesem perfekten Moment spielte nichts anderes eine Rolle, als wir in unserem Hochzeitskleid und -anzug in den Pool sprangen und die Freude und Spontaneität unseres besonderen Tages in uns aufnahmen. Wir sind für immer dankbar für dieses einmalige Erlebnis und die Liebe, die alles möglich gemacht hat.»