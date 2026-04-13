Neue Hoffnung für das Lötschental

Derzeit ist die Familie in einem Chalet untergekommen, im Schrank stehen holländische Spiele. Wieder ist es ein Zuhause auf Zeit. Nächsten Frühling könnten sie in Wiler eine Wohnung mieten, das ist ein Nachbardorf von Blatten. Doch aus dem Chalet müssen sie bereits diesen Herbst raus. «Deshalb werden wir wohl eine andere Wohnung kaufen müssen, es gibt sonst nichts Passendes.» Dann wäre Esther Bellwald aber keine Bürgerin von Blatten mehr. Will sie das? Oder möchte sie weiter bei den Gemeindeversammlungen und Abstimmungen dabei sein? «Ich bin in einer Zwischenwelt», sagt sie selbst. «Noch nicht angedockt. Das macht mir Mühe. Daran ändert auch der neue Alltag im ‹Momentum› nichts.»



Lukas Kalbermatten kann mit seiner Frau Charlotte noch so lange wie nötig in der Wohnung in Kippel bleiben, zwei Dörfer von Blatten entfernt. «Ich hab Heimweh», sagt er. Ein Foto des alten Hotels Edelweiss ist immer noch der Bildschirmschoner seines Computers. «Bald lösche ich es, glaube ich.» Kurz kommt die Trauer hoch. Dann schaltet Kalbermatten wieder in den Planungsmodus. Ihn treibt um, wie ein neues Blatten aussehen könnte. Wie wird unser zerstörtes Hotel zurückgebaut? Wie wird der Boden verteilt? Wann ist die neue Strasse fertig? Und über all dem schwebt eine andere, noch grössere Frage. «Meine Angst ist, dass die Blattner irgendwann zurückkehren – und dann enttäuscht sind», sagt Kalbermatten. Kann man sich wirklich wieder eine neue Heimat erschaffen – oder ist das nur ein schöner Irrglaube?