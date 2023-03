Unzählige Verfahren, astronomische Strafzahlungen – der Ruf der Banken hat massiv gelitten. Was läuft falsch in dieser Industrie?

Banken spiegeln wider, was in der Gesellschaft passiert. Aber die Missstände liegen in der Vergangenheit. Das ist vorbei. Bei der UBS herrscht heute eine gute Kultur mit Fokus auf nachhaltige Resultate.