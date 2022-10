Wie wahrt die Post im Internet meine privaten Informationen?

Wie wir vorher diskutiert haben, wird das, was früher einzig und allein per Brief mitgeteilt wurde, heute über ganz verschiedene Medien kommuniziert. Und wie wir wissen, sind einige Medien überhaupt nicht sicher. Wir waren vorhin an den Digital Days in einem Workshop über Cyber-Security. Es hat uns erschüttert, was alles mit unseren persönlichen Daten von Hackern im Darknet angestellt werden kann. Es gibt nun mal gewisse Bereiche in deinem Leben, wo du wirklich nicht willst, dass deine Daten rausgehen.



Woran denken Sie zum Beispiel?

Ans Gesundheitswesen. Wir haben uns gerade an einer Firma beteiligt, die in 14 Kantonen das elektronische Patientendossier anbietet. Es macht keinen Sinn, dafür mehr als eine Infrastruktur im Land aufzubauen. Wir garantieren nun als Post in der ganzen Schweiz: Deine Krankenakte ist im elektronischen Patientendossier so sicher wie das Briefgeheimnis. Mit der höchsten Sicherheitsstufe. Ethische Hacker, also Hacker, die uns helfen, prüfen dabei immer wieder unsere Massnahmen. Die Post hat heute bereits 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um Cyber-Security kümmern, und Postfinance hat nochmals 50.



Früher war der Pöstler die Garantie fürs Briefgeheimnis.

Das ist heute noch so. Immer noch vertrauen die Leute unseren Pöstlern zum Beispiel ihre Hausschlüssel an.