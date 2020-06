Nik Hartmann: «Es ist ein sehr bewegender Moment»

Nik Hartmann aber liess sich kaum etwas anmerken. «Machen Sie es gut. Gute Nacht», so seine Abschiedsworte in die Kamera. Erst im Nachhinein, nachdem die letzte Klappe gefallen war, gab er zu, dass es dann doch nicht so locker nehmen konnte. Auf die Frage des SRF-Teams, wie er sich nun fühle nach dem letzten Dreh, meinte er: «Ich hatte bis vor fünf Minuten das Gefühl, ich sei die coolste Socke und es berühre mich überhaupt nicht. Aber jetzt, wo es passiert ist, ist es ein sehr bewegender Moment.» Und das nicht nur für ihn.