Über 36 Grad warm ist es in der dürftigen Behausung von Familie Goiris Giménez. Aus dem Garten huscht ein Huhn herein. Das Ehepaar Juan (85) und Josefa (84) sitzt mit seinem Gast, der SRK-Botschafterin Laetitia Guarino (30) am Küchentisch. Juanita, wie ihre Eltern ihre Tochter liebevoll nennen, läuft im Kreis herum, eine Runde nach der andern: Die 39-jährige Juana hat eine schwere Form von Autismus, spricht nicht, lebt in ihrer Welt. «Sie ist aufgeregt, fremde Personen ist sie nicht gewohnt», erklärt der Vater. Die drei unterhalten sich, lachen. Plötzlich setzt sich Juanita auf Mutters Schoss – und greift nach einem Weilchen nach Laetitias Hand. «Das hat sie früher nie gemacht.» Früher – das war, als die Eltern ihre Tochter daheim eingesperrt haben.