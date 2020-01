Nach der leisen Enttäuschung geht es für die Abfahrer nächsten Samstag in Garmisch ins nächste Rennen. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht, doch die wird Feuz nicht nur zum Training nutzen, sondern auch, um bei seinen Liebsten Kraft zu tanken. Diese schöpft er insbesondere aus Freundin Katrin Triendl, 33, und Tochter Clea, eineinhalb. Zeit zum Ruhen bleibt aber kaum. Das Töchterchen steht der Mutter in Sachen Energie in nichts nach, erklärte Feuz im Interview nach seinem Wengen-Sieg. «Eine Viertelstunde Ruhe gibt es nie!»