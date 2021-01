Allen vier gemein ist der Ehrgeiz und die Professionalität; sie profitieren voneinander, eine Hierarchie gibt es nicht. «Odi ist der junge Unbekümmerte, der Jüngste halt», sagt Caviezel. «Ich kitzele und provoziere die anderen eher, fordere sie heraus.» Murisier sei die «Wildsau», kann auch mal aufbrausend sein, ein Kämpfer, während Meillard eher der ruhige Top-Athlet ist. Auch Trainer Krug schwärmt: «Die sind alle ehrlich, bodenständig, bescheiden. Aber auch Schlitzohren, wie so junge Leute halt sind.» Was der Tiroler bewundert: «Wie sie sich gegenseitig auch in schwereren Zeiten akzeptieren. Scheidet einer aus, nehmen sie den abends wieder in die Gruppe auf, ­ziehen den so richtig mit.» Trainer wie Athleten reden beim Znacht auch gern über etwas anderes als den Sport.