Olga Titus und ihr farbenfrohes Verwirrspiel

Olga Titus (47) hat gerade viel ob. Eben hat sie ihr Dossier für einen Kunstwett- bewerb persönlich nach St. Gallen gebracht, in Zürich ihre Soloshow eröffnet, und ihre Galerie in New York organisiert, dass ihr Exponat an eine Messe in Miami kommt. Dieses Jahr hat Olga Titus schon viel erreicht: Ihre Einzelausstellung im Kunstmuseum Thurgau ist noch bis 15. Dezember zu sehen, im Kunsthaus Glarus erhielt sie im Rahmen der Ausstellung «Kunstschaffen Glarus» den Publikumspreis, und der Kanton Zürich zeichnete sie mit dem mit 24 000 Franken dotierten Werkbeitrag aus. «Stimmt, 2024 ist ein erfolgreiches Jahr», sagt sie – fast ein wenig erstaunt über das Erreichte.