So sind Guarino und Iodice am Samstagmorgen in aller Früh in die Ferien aufgebrochen. Wohin es geht, wollte die Ex-Miss-Schweiz ihren Fans bei der Abreise noch nicht verraten, lieferte aber mit Fotos einer traumhaften Hotelanlage erste Hinweise zum Ort ihrer Strandferien. Die Vorfreude ist gross – und die Hoffnung auf Erholung für ihr verletztes Bein ebenso. Zum Foto eines Pools schreibt Guarino: «Mein Knie wartet nur darauf!»