Opening von Zurich Fashion Week «eine Katastrophe»

Die reservierten Plätze seien plötzlich nicht mehr reserviert gewesen. «Es gab auch kein Programm oder jemanden, der sagte, welche Kreation nun gerade gezeigt wird.» Für zusätzliche Irritation habe bei ihr gesorgt, dass ihr Lebenspartner Josef als Model hätte laufen sollen, dann hiess es plötzlich, er passe doch nicht ins Konzept. Dillier kommentiert dies mit einem Augenzwinkern: «Für mich ist klar, warum – Josef hätte mit seiner Schönheit alle überstrahlt.»