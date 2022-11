Ein Nachteil kann sein, dass man sich in komplett verschiedenen Lebensphasen befindet. Der eine will Kinder, der andere will keine. Der eine will noch eine Ausbildung machen, will reisen gehen und seine Jugend geniessen, der andere will sich niederlassen. Oder der eine will noch viel in den Ausgang, der andere will aber lieber daheim bleiben. Und dann kann der grosse Altersunterschied zu einem Problem werden, vor allem, wenn man erwartet, dass man die jeweiligen Lebenswelten miteinander teilt. Wenn man sich aber gegenseitig befruchten kann und trotzdem jedem seinen Raum gibt, sich dafür dann eine gemeinsame Komponente sucht, die einen verbindet und die man gemeinsam erleben kann. Dadurch kann es eine wahnsinnige Bereicherung für die Beziehung sein, wenn man so unterschiedlich ist, gerade weil man eben so unterschiedlich ist.